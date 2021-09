Zeep in de wenkbrauwen en een waaier aan wimpers: zo zie je er even wauw uit als Kate Middleton op de Bond-première

Of je nu fan bent van de Britse royals of niet, wie beelden zag van Kate Middleton op de wereldpremière van de nieuwe Bond-film in Londen kan er niet omheen: de hertogin zag er stralend uit. Een tikkeltje jaloers op haar tijdloze en piekfijne beautylooks, zochten we uit wat de toekomstige koningin zoal doet om er altijd – ook zonder glitterjurk – schitterend uit te zien.