Zuhal Demir suggereert tijdelijke btw-verlaging elektriciteit

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir suggereert dat de federale regering het btw-tarief op elektriciteit tijdelijk zou kunnen verlagen om op die manier de stijgende energiefacturen te temperen. Dat heeft de N-VA-minister woensdag gezegd tijdens het debat over de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement.

Het debat over de Septemberverklaring mondde vrij snel uit in een debat over de stijgende energiefacturen. Over die stijgende facturen heeft minister-president Jan Jambon “met geen woord gerept”, klonk het bij de linkse oppositiepartijen.

Wat volgde was het klassieke - en bij momenten verhitte - partijpolitieke rondje zwartepieten over wie verantwoordelijk is voor die stijgende facturen en wat de beste oplossingen zijn om iets aan dat probleem te doen.

Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering zich geëngageerd om de Vlaamse component in de energiefactuur niet te laten stijgen en houdt ze zich ook aan die belofte. Maar volgens de N-VA-minister kan het federale niveau door de stijgende energieprijzen rekenen op hogere inkomsten via het btw-tarief op de elektriciteit. “Men zou tijdelijk het btw-tarief op elektriciteit kunnen verlagen zoals men gedaan heeft voor de horeca”, aldus Demir.