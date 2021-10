Beestig lekker: Alain Bloeykens test vier wijnen waarbij niet alleen de smaak maar ook het etiket in het oog springt

Wist je dat wijndomeinen tot 70 procent van hun marketingbudget spenderen aan de creatie van een in het oog springende fles? Omdat nog heel wat consumenten zich laten leiden door de look van fles en etiket. En niet zelden kiest die producent voor een leuk beestje. Vaak gekoppeld aan een boodschap. Want ook het verhaal achter het dier doet verkopen. Daarom vier beestjes die iets te vertellen hebben.