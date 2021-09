Limburgs Platform Roemeniëwerkingen viert 20 jaar erfgoeddag

In 2014 organiseerde LimPRo de tentoonstelling 'Een reis door 25 jaar Limburgs Roemeense samenwerking'. Dit gebeurde met steun van Mijnerfgoed. “Drum bun”, of goede reis in het Roemeens, vertelde het verhaal van de Roemeniëwerkingen in Limburg. Deze zijn gestart eind jaren tachtig, naar aanleiding van ingrijpende wijzigingen in de politiek-sociale context van Roemenië.Uit al de herinneringen over deze 20 jaar erfgoeddag trok een onschuldige hand LimPRo als winnaar van een geschenk, in de vorm van taarten, voor de vrijwilligers van de deelnemende verenigingen aan erfgoedprojecten. De LimPRo-vrijwilligers van destijds werden opnieuw bijeengebracht voor een gezellig samenzijn. Mooie herinneringen en anekdotes werden opgehaald. Tevens werd een verdienstelijk lid speciaal in de bloemetjes gezet.Meer info erfgoed: https://erfgoeddagmijnstreek.be/herinneringen/Meer info LimPRo: http://www.limpro.be/