Terug naar het kantoor. Dat betekent opnieuw vroeger opstaan en opnieuw in de file staan. Op de weg, maar ook aan de koffieautomaat op het werk. Is het nu omdat we minder slapen of omdat we gewoon even willen keuvelen met de collega’s, we hebben ’s ochtends duidelijk nood aan een shotje cafeïne. Tijd dus om even na te gaan of er iets bestaat als de ideale koffieroutine.