Poolse chauffeur met te veel speed en alcohol in lijf speelt auto kwijt in Voeren

De politie van Voeren haalde dinsdagochtend een 34-jarige zwalpende bestuurder uit het verkeer op de Moelingerweg in ’s Gravenvoeren. De Poolse dertiger uit Voeren bleek geen rijbewijs te hebben en testte positief op het gebruik van speed. Voorts had hij een glas te veel op. De man had vier keer meer alcohol gedronken dan toegelaten. Het parket werd ingelicht en de wagen van de Pool werd in beslag genomen. De bestuurder zal voor de politierechtbank moeten verschenen.

Eerder op de ochtend testte een Voerense chauffeur (26) op de Visésteenweg in Riemst voor de vierde keer in vijf maanden positief op drugsgebruik. Hij bleek onder invloed van cannabis, cocaïne en methamfetamines. De man moest zijn rijbewijs voor twee weken inleveren. ppn