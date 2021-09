Deceuninck - Quick-Step rekent in Ronde van Emilia op Almeida en Evenepoel

Evenepoel pikt dus in Italië de draad weer op, nadat hij vorige week in België het WK wielrennen afwerkte. De youngster greep in de tijdrit een bronzen medaille, maar kon met de Belgische ploeg in de wegrit geen eremetaal veroveren. Evenepoel en Almeida krijgen in de Ronde van Emilia steun van thuisrijders Fausto Masnada en Andrea Bagioli, net als van Dries Devenyns, Pieter Serry en Mauri Vansevenant.

“Vorig jaar hadden we twee renners in de top 5 en we hopen er zaterdag weer bij te zijn”, blikt sportdirecteur Davide Bramati vooruit. “Vooral omdat we erheen gaan met een solide en zeer gemotiveerde ploeg, bestaande uit zowel jonge als ervaren renners. Het is een belangrijke wedstrijd in de aanloop naar de Ronde van Lombardije, het laatste monument van het seizoen. We gaan er met veel vertrouwen aan beginnen.”

Selectie: João Almeida (Por), Andrea Bagioli (Ita), Dries Devenyns (Bel), Remco Evenepoel (Bel), Fausto Masnada (Ita), Pieter Serry (Bel), Mauri Vansevenant (Bel)