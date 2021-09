Peter Sagan: “Ook al ben je niet de beste in Roubaix, toch kan je er winnen”

Peter Sagan triomfeerde in Parijs-Roubaix in 2018. In de laatste editie, van 2019 waar Philippe Gilbert won, eindigde hij als vijfde. “Een natte editie van Parijs-Roubaix heb ik nog niet meegemaakt”, zegt hij. “Maar in de Tour kregen we wel al eens regen over ons heen. Dat is een heel andere wedstrijd.”

Sagan verwijst naar de Tour van 2014, de rit van Ieper naar Arenberg, over 155,5 km slechts en met zeven kasseistroken. Lars Boom won die etappe, Vincenzo Nibali pakte belangrijke tijd voor het klassement op zijn rivalen en zou later die Tour op zijn naam brengen. Sagan eindigde toen als vierde in de rit.

“Ik heb nog nooit een editie gereden van Parijs-Roubaix in de regen”, vertelt hij aan Belga. “Soms ligt het wel eens nat op een paar stroken van de regen in de dagen voordien, maar op de dag zelf kregen we nog nooit regen over ons heen. Ik herinner me wel de Roubaix-rit van 2014. Dat was heel speciaal. Nu goed, een Roubaix-rit in de Tour is altijd anders omdat ook de klassementsrenners hun belangen hebben. In het voorjaar zie je alleen de klassieke renners, in de Tour is iedereen nog meer nerveus. Ik herinner me dat toen op de eerste strook alles uit elkaar lag en dat het bijzonder snel ging, van bij de start in Ieper tot het einde.”

“Neen ik ga geen schrik hebben als het nat ligt, maar ik weet wel dat het bijzonder zal zijn”, gaat hij verder. “Hoe dan ook kan je die paar stroken in een Roubaix-rit in de Tour niet vergelijken met de echte Roubaix. Dat is een uitputtingslag en regen maakt het nog lastiger. Dat weet ik van 2014.”

“Ik heb eigenlijk een haat-liefdeverhouding met die koers. Als je geluk hebt die dag, dan is Roubaix een fijne wedstrijd, maar als je pech hebt, kan Roubaix een heel lange en verschrikkelijke koers worden. Kijk naar de erelijst: er zijn heel veel verschillende winnaars. Of ze winnen met een gelukje, of ze hebben ‘topbenen’ die dag. Onderweg kunnen duizend dingen gebeuren. Je kan lek rijden op een verkeerd moment of vallen of opgehouden worden door een val en dat kan je de rest van de koers parten spelen. Je kan heel veel energie verliezen in Parijs-Roubaix op domme momenten en dan ben je op achtervolgen aangewezen. Ook al ben je niet de beste in Roubaix, toch kan je er winnen. Dat zie je ook in de geschiedenis. Maar goed, het is zeker een mooie koers om op tv naar te kijken, dat begrijp ik wel. We zijn strijders op de fiets die dag en daar houdt elke wielerliefhebber van.”