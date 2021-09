Uit verveling had Jo Vanoppen zijn oude modeltreintjes weer bovengehaald en op de dansvloer gezet. Maar nu zitten ze weer in de doos. — © Raymond Lemmens

Heusden-Zolder

Vanaf vrijdag kan er weer gedanst worden in Dancing Grand Prix in Heusden-Zolder. Uitbater Jo Vanoppen had tijdens de sluiting zijn dansvloer volgezet met modeltreintjes. “Maar nu zitten ze weer in de dozen, hopelijk voor 30 jaar”, zegt hij.