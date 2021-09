Inzamelactie vzw ‘Boven de Wolken’ haalde al bijna 500.000 euro op

Vzw Boven de Wolken heeft bijna de 500.000 euro ingezameld die het nodig heeft om nog een jaar langer te kunnen bestaan. Begin september werd er een crowdfunding en sms-campagne opgestart en het doel is bijna bereikt.

477.180 euro. Dat staat er woensdagmiddag om kwart voor 14 uur op de teller van de inzamelactie van vzw Boven de Wolken. Die vzw maakt gratis professionele foto’s van niet levend geboren baby’s, oftewel sterrenkindjes. Begin september startten zijn een crowdfundingactie omdat ze door de coronacrisis in geldnood zitten. Het doel is om 500.000 euro in te zamelen. Daarmee zou de vzw nog een jaar verder kunnen. En dat doel hebben ze nu dus bijna bereikt.

De vzw werd in 2016 opgericht en konden al beelden maken van meer dan 3.400 overleden baby’s.

Wie de vzw wil steunen kan dat door een sms te sturen met de boodschap ‘BDW’ naar 4330 (1 euro per bericht) of door een gift te storten op het rekeningnummer BE04 0018 2478 6531. Of je kan ook surfen naar de website Red Boven de Wolken.

(sgg)