Man die per ongeluk 750 euro betaalde voor twee broodjes meldt zich bij uitbater

Ludo, de wielerfan die afgelopen zondag per vergissing 750 euro betaalde voor twee broodjes omdat hij een komma vergat te plaatsen bij de betaling, heeft zich gemeld bij broodjeszaak Hoegaards Broodje in Leuven.

“We zijn blij dat we hem gevonden hebben”, zegt Kelly Ceuleers van Hoegaards Broodje. “Ludo, die liever anoniem blijft, heeft woensdagochtend telefonisch contact opgenomen met mijn vriend Siegfried. De klant zal het te veel betaalde bedrag, 742,50 euro, teruggestort krijgen. Daarmee is de zaak voor ons afgesloten.”

De wielerfan volgde zondag het WK wielrennen in Leuven langs het parcours in de studentenstad. Tijdens de middag passeerde de man met zijn vrouw in broodjeszaak Hoegaards Broodje aan de Bogaardenstraat in Leuven. Door de drukte liep de betaling mis. De klant betaalde via Bancontact by Payconiq 750 euro voor twee broodjes die eigenlijk samen 7,50 euro kosten. Bleek dat de man de komma achter de cijfercombinatie had geplaatst.

Oproep in media

Omdat zaakvoerder Siegfried Gilis heel wat hongerige klanten moest voorthelpen, ontging de vergissing hem. Pas de volgende dag merkte de zaakvoerder dat de klant vergeten was een komma te zetten tussen de cijfers zeven en vijf. Na een oproep in de kranten en op televisie is de vergissing met potentieel dure gevolgen uitgeklaard.