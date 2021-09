Voka wil langdurig zieken aan het werk zetten met Fitnote

In het debat om weer meer Limburgers aan het werk te krijgen, pleit wergeversorganisatie VOKA voor de invoering van een fitnote in plaats van een ziektebrief. "In een fitnote geeft de arts aan wat de patiënt wél nog kan. Zo verliest een zieke werknemer niet alle contact met de werkvloer en blijft hij of zij bezig," legt Kris Claes van Voka Limburg uit. Limburg telt het hoogst aantal langdurig zieken in vergelijking met de andere Vlaamse provincies, concreet gaat het om 35.600 mensen.