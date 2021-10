Blokjes in je water, een struisvogel in de kamer: de favorieten van de Billie-redactie

Ruitjesparade

An, chef magazine HBVL: “Heerlijk comfortabele broek in een luchtig stofje, die perfect valt: niet te wijd, niet te smal. Mooi met beige, of met een trui in een felle kleur. En niet eens duur. Verkocht!”

Broek Sisters Point, 60 euro

www.labottega.be

Tuttifrutti

Lise, adjunct-chef: “Ik smeer elke week wel een maskertje, maar dit is het enige dat ik telkens opnieuw koop. Ik zit al aan m’n vijfde flesje denk ik. Het fruitzuur in dit masker exfolieert en geeft mijn huid een instant boost.”

Glycol Lactic Radiance Renewal Mask, 38 euro voor 50 ml

www.3suisses.fr

Waterdrop

Greet, chef weekendbijlagen: “De smaakjes met citrus hebben iets weg van de bruistablet met vitamine C van vroeger, maar het drankje met zwarte bes en vlierbloesem is een schot in de roos. Waterdrop werkt: de oplosbare blokjes die je water een smaakje geven, doen me echt meer water drinken, al is het maar uit nieuwsgierigheid. Toch niet voor niets in die Instagram-reclame getrapt.”

Waterdrop starterset met fles en 18 tabletjes in 6 smaken, 39,90 euro

www.waterdrop.nl

Knap cropped

Eva, lay-outer: “Zalig zacht, deze cropped trui in ook een zalig zacht kleurtje.”

Trui Orfeo Liam, Juttu, 49 euro

www.juttu.be

Logolove

Lien, redactrice: “Een comfortabele en warme trui zonder al te veel poespas. Al hoop ik stiekem dat hij nog enkele weken in de kast mag blijven.”

Karl Logo Athleisure Sweatshirt, 175 euro

www.karl.com

Struisvogelpolitiek

Hanne, redactrice: “Ik zocht en vond nog een eyecatcher voor in de babykamer, die het midden houdt tussen gek en schattig. Ons Odette.”

Odette Ostrich, Jellycat, 37 euro

www.debijenkorf.be

Handliefde

Veronique, coördinator: “Wat een geur, en wat een weldaad voor de handen. Ik ontdekte dit pareltje in restaurant La Buvette en was meteen verkocht.”

Le Labo, Basil/Sea Buckthorn Hand Soap, 21 euro voor 250 ml

www.debijenkorf.be

De items in dit artikel worden op basis van de actuele trends geselecteerd door de lifestyleredactie. De aanklikbare links naar externe partners worden geplaatst als extra infoservice, maar vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie.