Lotto Soudal haalt jonge Australiër Jarrad Drizners

Ik kan het nog steeds bijna niet geloven. Ik kijk er enorm naar uit, maar ben toch ook wat nerveus”, vertelt Jarrad Drizners. “Ik had dit helemaal niet verwacht aangezien 2021 niet mijn beste seizoen was. Gelukkig kon ik Lotto Soudal de voorbije maanden overtuigen. Sinds de Tour de l’Avenir rijd ik op een hoog niveau. Ik eindigde vierde in de eindstand van de Tomorrow Tour en tien dagen geleden werd ik in Luik-Bastenaken-Luik pas gegrepen op 50 meter van de finish, waardoor ik een podiumplaats aan mijn neus zag voorbijgaan. Dat was echt een hartverscheurend moment.”

“Jarrad is een goede versterking in de breedte omdat hij uitblinkt in zowel korte beklimmingen, waaierkoersen en massasprints”, zegt John Lelangue, general manager bij Lotto Soudal. “Het is een renner met een grote motor die van de Belgische wedstrijden houdt. Hij is zeker geen klimmerstype, maar kan wel een sleutelrol spelen in de lead-out voor Caleb Ewan. Daarnaast kan hij ook zelf een koers afmaken. Ik zou hem vergelijken met renners als Brent Van Moer of Harry Sweeny. Met Jarrad wordt er heel wat potentieel aan het team toegevoegd.”

Vooraleer hij zijn eerste jaar bij Lotto Soudal voorbereidt, sluit Drizners het huidige seizoen af in Frankrijk tijdens het Circuit des Ardennes, van 7 tot 10 oktober.