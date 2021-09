Gianni Moscon ruilt INEOS Grenadiers voor Astana

Moscon zal het jaar afsluiten met INEOS Grenadiers, waar hij in 2016 zijn profdebuut vierde. De tijdritspecialist (Italiaans kampioen in 2017 en 2018) en kenner van eendagskoersen heeft 11 overwinningen op zijn naam staan, waaronder drie dit jaar met twee etappes in de Ronde van de Alpen en de Grote Prijs Lugano.

De Italiaan won ook de Arctic Race in 2016 en werd derde in de Ronde van Lombardije in 2017.