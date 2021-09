Alison Van Uytvanck stoomt door naar kwartfinales in Nur-Sultan

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de tweede ronde (achtste finales) de Duitse Anna-Lena Friedsam (WTA 131) in drie sets: 6-4, 3-6 en 6-4. De partij duurde 1 uur en 58 minuten. Van Uytvanck neemt het in de kwartfinales op tegen het Russische zevende reekshoofd Varvara Gracheva (WTA 88), die afrekende met de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 161) in 6-2 en 6-4.

Greet Minnen (WTA 76) greep dinsdag naast een plek in de tweede ronde. Het vierde reekshoofd was in de openingsronde niet opgewassen tegen de Sloveense Kaja Juvan (WTA 94). Het werd na een spannend duel 2-6, 7-6 (7/5) en 6-4.

Greet Minnen en haar partner Alison Van Uytvanck vormen in het dubbeltoernooi het eerste reekshoofd. Daarin nemen ze het later woensdag op tegen de Russische tandem Vitalia Diatchenko/Yana Sizikova.