Moeder en vriend opgepakt voor dood peuter in Charleroi

Een peuter van 1,5 jaar is dinsdagmiddag dood teruggevonden in een woning Charleroi, zo meldt Sudinfo. Er is een onderzoek voor moord geopend en de moeder van het kind en haar vriend werden opgepakt.

Het kindje werd dinsdagnamiddag dood teruggevonden in een woning in de rue du Beffroi in Charleroi. Rond 13.30 uur kreeg de moeder - die gaan sporten was - een telefoontje van haar vriend. Hij vertelde haar dat er een probleem was met het kindje. Zodra de moeder thuis was, verwittigde ze de hulpdiensten. De peuter werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

De autopsie onthulde meerdere kneuzingen op het lichaam van het kind en werden er ook oudere verwondingen ontdekt. Zowel de moeder als haar vriend - een Algerijn die illegaal in ons land verblijft, niet de vader van het kind - werden van hun vrijheid beroofd. Ze worden binnenkort voorgeleid bij de onderzoeksrechter, ondertussen is er een onderzoek naar moord geopend, zo bevestigt het parket van Charleroi.