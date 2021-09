Graag een beter seksleven? De wetenschap heeft een gouden tip

Wie overdag de tijd neemt om de partner een kus te geven bij het aanrecht, in de hal of in de badkamer, geeft zijn seksleven een boost. Dat blijkt uit een grootschalige Amerikaanse studie rond kussen, gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of sex & marital therapy.

Een team wetenschappers aan de Brigham Young University heeft negenhonderd mannen en vrouwen in een relatie, ouder dan achttien, bevraagd over hun kusgedrag. De onderzoekers waren geïnteresseerd in twee soorten mondkussen: innige kussen tijdens de meest recente vrijpartij van de respondenten en de zogenoemde huis-tuin-en-keukenkusjes, die ze al dan niet aan elkaar geven in de loop van de dag.

Daaruit blijkt dat beide soorten een positieve invloed hebben op het seksleven. Voor zowel mannen als vrouwen heeft innig kussen een direct effect op de kwaliteit van het orgasme, de seksuele frequentie en seksuele bevrediging. Mannen en vrouwen die aangaven overdag veel te kussen zijn ook tevredener met hun orgasmes, de seksuele frequentie en hun relatie in het algemeen. Maar: bij vrouwen is de correlatie tussen innig kussen en seksuele bevrediging iets groter dan bij mannen. Bij heren worden de dagelijkse kusjes sterker geassocieerd met relationele (on)tevredenheid.

Voor Sam Geuens, seksuoloog aan PXL Hasselt , komt de conclusie niet als een verrassing. Hij is er wel blij om dat een degelijke studie het fenomeen bevestigt. “Mensen krijgen niet uit het niets zin om te vrijen”, zegt hij in Nieuwe feiten op Radio 1. “Er moet een context zijn waarin dingen die je eventueel opwindend vindt ook opwindend kunnen binnenkomen. Die context binnen de relatie is een soort van basisintimiteit, die niet alleen plaatsvindt vlak voor er gevreeën wordt, maar de hele tijd. Elkaar regelmatig vastnemen, bij elkaar zitten in de zetel of elkaar met een kus begroeten als je thuiskomt van het werk ... Die kleine dingen dragen er allemaal toe bij.”

De expert kan zich ook vinden in de bevinding dat zoenen tijdens het vrijen een grotere tevredenheid met zich meebrengt. “Want dat maakt de connectie sterker.” Kortom: dag in dag uit blijven kussen is de boodschap.