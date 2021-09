Kenny De Ketele rijdt laatste Zesdaagse van Gent aan de zijde van Robbe Ghys

Vier keer was De Ketele de beste in de Zesdaagse van Gent. In 2011 aan de zijde van de Duitser Robert Bartko, in 2014 was Jasper De Buyst zijn ploegmaat, in 2017 Moreno De Pauw en twee jaar geleden vormde ‘Ketelke’ een winnend duo met Robbe Ghys. Met die vier overwinningen deelt De Ketele de zesde plaats in de eeuwige ranglijst met Rik Van Steenbergen, Peter Post en Eddy Merckx. Daarnaast werd De Ketele ook nog vijf keer tweede en twee keer derde in de Genstse zesdaagse.

Dinsdag raakte bekend dat De Ketele na de Zesdaagse van Rotterdam (7-12 december) een punt achter zijn wielercarrière zet. De Oost-Vlaming heeft er 17 seizoenen als profrenner opzitten. In 2012 kroonde hij zich samen met Gijs Van Hoecke tot wereldkampioen in de ploegkoers, vijf jaar later werd hij vicewereldkampioen in de puntenkoers. Verder behaalde hij nog vier bronzen WK-medailles en vijf Europese titels op de piste. De Ketele is 21-voudig zesdaagsewinnaar. In Rotterdam rijdt De Ketele zijn laatste wedstrijd aan de zijde van de Nederlander Niki Terpstra.