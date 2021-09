Basisplaats wenkt voor Sambi Lokonga: Arsenal moet Granit Xhaka drietal maanden missen

Xhaka werd afgelopen weekend in de Premier League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur geblesseerd gewisseld na een duel met Lucas Moura. Zijn langdurige blessure betekent dat de 29-jarige middenvelder niet alleen lang niet met Arsenal in actie kan komen, maar ook niet met de Zwitserse nationale ploeg in de beslissende fase van de WK-kwalificatie met de laatste vier wedstrijden in oktober en november tegen Noord-Ierland, Litouwen, Italië en Bulgarije. Xhaka had de laatste wedstrijden al gemist door een corona-infectie.

De blessure van Xhaka zorgt mogelijk wel voor meer speelkansen voor Albert Sambi Lokonga. De 21-jarige Belg, afgelopen zomer overgekomen van RSC Anderlecht, viel tegen de Spurs in het slot in voor de geblesseerde Xhaka.