Britse soldaten zullen tankstations bevoorraden

“We hebben beslist dit te doen en ik denk dat de mensen de volgende dagen soldaten zullen zien die tankwagens besturen”, zei minister van Bedrijven Kwasi Kwarteng woensdag. Afgelopen weekend stonden al lange rijen aan de tankstations omdat er een gebrek is aan vrachtwagenchauffeurs om brandstof te leveren.

Nog volgens Kwarteng is er op dit moment geen sprake van een crisis in de Britse brandstofvoorraden, en is de situatie aan het “stabiliseren”. Hij gaf wel toe dat de voorbije dagen, met lange wachtrijen en sommige tankstations die droog kwamen te staan, “moeilijk” waren.

In het Verenigd Koninkrijk is er, volgens de sector, een tekort aan 100.000 vrachtwagenchauffeurs. Bronnen in de sector verwijzen daarvoor naar de Brexit en de coronapandemie. Die leiden ook tot problemen in de supermarkten, fastfoodrestaurants en cafés.

