Hasselt

In zes van de zeven Limburgse ziekenhuizen is meer dan 95 procent van het personeel gevaccineerd. Sint-Trudo in Sint-Truiden scoort het best met een vaccinatiegraad van 98,18 procent bij het personeel. AZ Vesalius in Tongeren geeft geen cijfers over het aantal ingeënte personeelsleden.