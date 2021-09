Moskou dreigt ermee om YouTube te blokkeren

Een weigering van YouTube om de schorsing op te heffen, vormt volgens Roskomnadzor een inbreuk op het Russisch recht, en “zulke handelingen kunnen worden beschouwd als een schending van de fundamentele mensenrechten en vrijheden en vervolgens het voorwerp uitmaken van een formele waarschuwing”. De Russische overheid is ontzet over de schorsing van de aan Moskou gelieerde Duitstalige YouTube-kanalen RT DE en Der Fehlende Part.

Die twee kanalen werden dinsdag geschorst omdat ze de interne regels geschonden hebben door “fake news” te verspreiden over het coronavirus en omdat ze een downloadopschorting wilden omzeilen.

In die beslissing van de videosite ziet Moskou “een ongeziene daad van informatie-agressie door YouTube”, aldus een persbericht dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is voor de Russen “evident” dat de Duitse autoriteiten die beslissing “aangemoedigd, en er zelfs op aangedrongen hebben”. “Het doel van deze agressie tegen projecten van de Russische holding spreekt voor zich: informatiebronnen die zich niet inschrijven in een comfortabel mediakader het zwijgen opleggen”, gaan de Russen verder, die in de schorsing niets minder zien dan “een informatieoorlog tegen Rusland”.

“Symmetrische represaillemaatregelen tegen Duitse media in Rusland lijken niet alleen gepast, maar ook nodig”, gaan de Russen verder.

RT heeft ook programma’s in het Engels, Frans en Spaans, en wordt beschouwd als een propagandakanaal voor de Russen, ook in de rest van de wereld.