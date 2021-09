Oktober borstkankermaand: zo doe je dit jaar mee met Race for the cure

Wie dit jaar een steentje wil bijdragen in de strijd tegen borstkanker, kan van 26 september tot 10 oktober deelnemen aan Race for the cure. Het evenement van Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie, trapt de jaarlijkse borstkankermaand op gang. Aan jou de keuze hoeveel kilometer je wandelt of loopt en met wie.

Race for the cure is Europa’s grootste sportevenement in de strijd tegen borstkanker en brengt lotgenoten, hun familie, vrienden en sympathisanten samen voor een wandeling van drie kilometer of loopsessie van vijf kilometer. Dit zijn richtafstanden, wie goede benen heeft kan voor een langere training kiezen.

Interesse om mee te doen? Dat kan dit jaar op drie verschillende manieren. Elke manier houdt rekening met het actuele gezondheidsklimaat als gevolg van de coronacrisis. Je kunt je individueel aanmelden of in een groep van minder dan vijftig deelnemers. Bepaal de datum en het parcours van je training. Of sluit je aan bij een plaatselijke Race for the cure, georganiseerd door een gemeente, stad, bedrijf of organisatie. Je mag ook zelf een lokaal evenement organiseren met je bedrijf en in samenwerking met Think Pink. Wil er nog iemand aansluiten bij je team? Dat kan op eender welk moment.

Inschrijven kan via de link op de officiële site en deelnemen kost vijftien euro per persoon. Geef tijdens het inschrijven ook de juiste T-shirtmaat mee van jezelf en je teamgenoten, dan krijgt iedereen een shirt van het event. Lotgenoten ontvangen een roze shirt, sympathisanten een wit exemplaar. De opbrengst van de inschrijvingen en donaties gaat naar de deelnemende organisaties, ziekenhuizen of patiëntenondersteuningsgroepen die zich inzetten voor borstkankerpatiënten.

Meer informatie:www.raceforthecure.eu

