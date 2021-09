Roberto Martinez gezicht van FIFA-campagne over mentaal welzijn: “Er schuilt een mens achter de voetballer”

Roberto Martinez is een van de gezichten van een campagne rond mentaal welzijn van de FIFA. De 48-jarige bondscoach van de Rode Duivels legt in een gesprek met de Wereldvoetbalbond uit dat mentale gezondheid meer dan ooit bovenaan de agenda moet komen. “Het is een goed moment om te begrijpen dat achter de voetballer, zakenman of arbeider, een mens schuilgaat”, verklaart de Spanjaard. “En die mens zal dezelfde problemen hebben als ieder ander mens.”

Martinez geeft aan dat hijzelf in een tijd speelde waarin het als voetballer uit den boze was enige vorm van “zwakte” te tonen. Gelukkig is dat aan het veranderen, aldus de Spanjaard. “Wie je ook bent, het wordt moeilijker als je verbergt dat er iets mis is”, legt de Belgische T1 uit. “Het is bijna een sneeuwbaleffect, en het probleem wordt groter. Uiteindelijk heeft het niet alleen invloed op je prestaties, wat waarschijnlijk het eerste is wat je kunt zien, maar nog belangrijker is het geluk van jezelf en de mensen van wie je houdt. Ik vind dat geestelijke gezondheid een thema is waar we allemaal mee te maken hebben. We moeten ons er allemaal van bewust zijn en de moed hebben om onze mond open te doen en hulp te zoeken, zodat we in staat zijn om onder druk te werken, maar nog steeds plezier hebben in wat we doen.”

De Spanjaard, die met de Rode Duivels al jaren aan de top van het internationale voetbal staat, weet als geen ander met welke mentale druk topvoetballers te maken krijgen. Als coach vindt Martinez het dan ook van groot belang te waken over de emotionele en psychologische belasting van zijn spelers. “Het gaat erom dat je onder druk kunt presteren, dat je van die uitdaging geniet omdat we dat ons hele leven al doen, maar dat je je er ook van bewust bent dat er mensen zijn voor wie die druk niet natuurlijk en niet gezond is. Dat betekent dat ze niet op hun best kunnen presteren, maar, nog belangrijker, dat ze echt kunnen afzien. Als sportinstanties hebben we de verantwoordelijkheid om omgevingen te creëren waarin elke speler, elk staflid of kortweg iedereen die met de sport te maken heeft, zich vrij en gesteund kan voelen om zich uit te spreken en mee te delen als ze zich niet goed voelen. Net zoals we naar een dokter gaan als we een been gebroken hebben, moeten we hulp zoeken als we ons mentaal niet goed voelen. Je kunt niet genieten van wat je doet als je mentaal niet goed in je vel zit.”

Ook voor trainers

Niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers is mentaal welzijn volgens Martinez belangrijk. “De coach bekleedt meer een individuele, en soms heel eenzame, positie”, erkent de Belgische T1. “Het is dus des te belangrijker dat je mensen hebt met wie je kunt praten en met wie je kunt delen hoe je je voelt. Een ding is duidelijk: je moet soms eens stoom kunnen aflaten en de beste manier om dat te doen, in welke branche dan ook, is tijd doorbrengen met de mensen van wie je houdt. Het is iets dat je in elke levensfase en in elk beroep kunt toepassen. Het is essentieel dat je een goed evenwicht vindt tussen je werk en je gezinsleven, en dat je gelukkig kunt zijn in wat je doet.”