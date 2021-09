Lavastroom op La Palma bereikt zee, gevaar voor giftige dampen

De lavastroom van de vulkaan Cumbre Vieja, die midden september uitbarstte op het Canarische eiland La Palma, heeft de Atlantische Oceaan bereikt. Dat heeft het Spaanse vulkanologisch instituut bekendgemaakt. Als lava, met een temperatuur van 1.000 graden Celsius, in contact komt met zout water kunnen giftige dampen ontstaan.

Op televisiebeelden was te zien hoe witte stoom opsteeg vanaf de kustlijn bij Playa Nueva, waar de lava de zee in stroomde. Experts waarschuwden eerder voor mogelijke explosies en uitstoot van giftige gassen wanneer de lava de zee zou bereiken. Daarom waren al duizenden mensen geëvacueerd. Drie kustdorpen werden afgesloten.

De vrijgekomen gasdampen zouden echter “een miniem risico” voor de bevolking inhouden, zo heeft Ruben Fernández, een van de verantwoordelijken van het vulkanische noodplan voor de Canarische Eilanden, woensdag verklaard op de nationale radio RNE. “Op dit moment hebben we geen aanwijzingen die ons doen denken dat het gevaarlijk is voor de mensen die in lockdown zitten, noch voor de hulpdiensten.”

Dinsdag riep de Spaanse regering vanwege de vulkaanuitbarsting La Palma uit tot rampgebied. Daarmee worden onder meer noodsubsidies en andere steunmaatregelen beschikbaar. Het eerste steunpakket heeft een waarde van 10,5 miljoen euro.

De lavastromen hebben op La Palma al bijna 600 woningen, kerken en plantages verwoest. Duizenden mensen op het Canarische eiland, met 83.000 inwoners, zijn geëvacueerd.

