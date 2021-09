Bill Cosby steunt veroordeelde R. Kelly: “Niemand heeft echt voor hem gevochten”

Bill Cosby, de 84-jarige Amerikaanse komiek die zelf nog maar pas werd vrijgelaten in een zaak rond seksueel misbruik, vindt dat R. Kelly geen eerlijk proces heeft gekregen. “Hij had geen kans, niemand heeft echt voor hem gevochten”, aldus Cosby over de r&b-zanger die maandag werd veroordeeld voor afpersing, mensenhandel en de uitbuiting van minderjarigen.

Eind juni 2021. Het Hooggerechtshof van Pennsylvania oordeelt - tot ontzetting van de tientallen vrouwen die hem de voorbije jaren beschuldigd hadden - dat Bill Cosby geen eerlijk proces had gehad. Drie jaar na zijn veroordeling wegens seksuele intimidatie en misbruik wordt de Amerikaanse komiek vrijgelaten.

Afgelopen maandag. De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly (54), vooral bekend van de hit ‘I believe I can fly’, wordt door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan afpersing, seksuele uitbuiting van minderjarigen en ontvoering. Zijn straf kent hij nog niet, die wordt pas op 4 mei 2022 uitgesproken, maar hij riskeert tien jaar cel tot zelfs levenslang.

“Maar ook hij heeft geen eerlijk proces gehad”, zo uitte Bill Cosby - bij monde van zijn woordvoerder Andrew Wyatt - zijn steun aan R. Kelly. “Hij heeft nooit een eerlijke kans gehad”, luidt het onder meer. “Alles en iedereen was op voorhand tegen hem. Zijn grondwettelijke rechten werden op grove wijze misbruikt. Buiten de Verenigde Staten ken ik geen enkele plek waar een documentaire tot aanklachten tegen iemand kan leiden. Niemand heeft voor hem gevochten en hij had daar zelf ook niet de middelen toe. Hij had de rechtbank om steun moeten vragen, dan had hij misschien een betere advocaat gekregen.”