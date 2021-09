Matthias Schoenaerts betrapt op rijden onder invloed van cocaïne: 4 maanden rijverbod

Acteur Matthias Schoenaerts werd anderhalf jaar geleden in het centrum van Antwerpen door de politie staande gehouden, toen hij met zijn wagen een eenrichtingsstraat in sloeg, tegen de rijrichting in. De politieagenten onderworpen de acteur aan een drugstest, en daaruit bleek dat hij onder invloed van cocaïne was. “Bijzonder ernstige feiten”, vond de procureur, die vijf maanden rijverbod en een boete vorderde tegen Schoenaerts. “Waar is mijnheer Schoenaerts? De rechtbank had zijn persoonlijke verschijning toch bevolen?”

Axel De Schampheleire, de raadsman van de acteur, antwoordde: “Mijn cliënt zit momenteel in Roemenië, waar hij een film aan het opnemen is”. Maar dat was volgens de procureur geen valabele reden voor de afwezigheid van de beklaagde. “Hij kan toch over en weer komen? Bovendien heb ik geen opnameschema gezien waaruit zou blijken dat hij niet kan komen.”

Sportman

De advocaat van Schoenaerts overhandigde de rechtbank wel een aantal bloedtesten, waaruit zou blijken dat de acteur geen verboden middelen meer gebruikt. “We betwisten de feiten niet, maar het is niet zo dat mijn cliënt een frequent gebruiker is van cocaïne. Mijn cliënt is een sportman, een atleet. ”

De politierechtbank van Antwerpen was niet mild voor de gevierde acteur, die eerder al veroordelingen opliep wegens rijden onder invloed en overdreven snelheid. Voor het rijden onder invloed van cocaïne legt de rechtbank een rijverbod van vier maanden. Daarnaast legt de rechtbank een boete van 2.000 euro met uitstel op. Voor het rijden in de verboden rijrichting wordt Schoenaerts bestraft met een bijkomend rijverbod van 21 dagen, en een effectieve boete van 400 euro.

Daarnaast moet Schoenaerts opnieuw een theoretisch en praktisch rijexamen afleggen en een aantal medische en psychologische testen ondergaan, alvorens hij opnieuw met een voertuig mag rijden.