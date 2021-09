Voorbijgangers verwonderen zich over het bloemenhuisje in Wellen.

In de Lieveheerstraat in Wellen op nummer 127 staan de bloemen nog altijd in volle pracht. Ieder jaar tovert Johan Punie zijn huis weer om tot een bloemenzee. Johan verzorgt zijn bloemen met veel liefde. Vele voorbijgangers maken een foto van zijn bloementuin. het is nu al uitkijken naar de kerstperiode voor zijn gekende kerstversiering.