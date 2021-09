De finale van het BK waterski leverde twee titels op voor Beringen WSC: Marc Mossiat (50) uit Wandre bij de Masters en Chris Rydl (63) uit Hove in F3. In de F2 bij de mannen ging goud naar Frederic De Wachter (25) uit Westerlo. De overige vier titels konden niet toegekend worden omdat er minstens drie deelnemers per categorie moeten zijn.