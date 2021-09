OPROEP. Heb jij ook een open relatie zoals Will en Jada Smith?

De Amerikaanse acteur Will Smith (53) bevestigde deze week in een interview dat hij en zijn vrouw Jada Pinkett-Smith (50) een open relatie hebben. Heb jij ook zo’n open relatie met je partner? Laat het ons weten.

Het acteurskoppel trouwde in 1997, maar besloot na een tijdje om niet meer monogaam te blijven. De twee hebben inmiddels al verschillende andere seksuele relaties gehad. “We hebben elkaar vertrouwen en vrijheid gegeven in de overtuiging dat iedereen zijn eigen weg moet vinden. Het huwelijk kan voor ons geen gevangenis zijn”, zei Smith daarover in een interview met het Amerikaanse tijdschrift GQ.

LEES OOK. Will Smith en zijn vrouw hebben open relatie: “Voor ons mag het huwelijk geen gevangenis zijn”

Delen jij en je partner die filosofie en hebben jullie ook een open relatie of open huwelijk? Vertel ons dan waarom jullie daarvoor kozen. Hoe is het om in zo’n relatie te zitten? Welke afspraken hebben jullie gemaakt? Hoe reageert je omgeving erop? En zijn er soms struikelblokken?

siol