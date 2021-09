Tweeling Aziatische leeuwenwelpjes geboren in Planckendael

Heuglijk nieuws vanuit Planckendael. De Aziatische leeuwin Lorena is onlangs bevallen van een tweeling. “Momenteel verblijven de welpjes nog een achttal weken in hun nest, nadien zullen ze het buitenverblijf ontdekken en kennismaken met oma Kolya en vader Jari”, zo meldt de zoo in een persbericht. Aziatische leeuwen zijn een bedreigde diersoort.

Het was al de tweede worp voor Lorena, die zelf geboren werd in Planckendael. “Ze is een ervaren moeder”, zo luidt het. “De bevalling verliep enorm vlot. De kleintjes zijn blind en hulpeloos bij de geboorte, maar Lorena likte ze meteen droog. Na twee maanden zijn ze heel actief en zal Lorena ze - zodra ze het veilig vindt - bij hun nekvel naar buiten dragen. Tot zes maanden drinken ze uitsluitend moedermelk.”

“Net één dag na haar uitgerekende datum is Lorena bevallen van twee prachtige welpjes, wat een timing”, zegt verzorger Frederik. “We zien op de camerabeelden dat ze haar jongen goed laat drinken. En de welpjes zelf, die horen we zich al goed verdedigen wanneer de ene een tepel wegkaapt voor de neus van de andere. Dat belooft.”

Net als in de Zoo van Antwerpen krijgen alle dieren die dit jaar geboren worden in Planckendael een naam met een W. Zodra het geslacht bekend is, gaan de verzorgers op zoek naar twee namen. “In de Zoo van Antwerpen zijn drie Afrikaanse leeuwenwelpen geboren met de namen Whisker, Winta en Waka. Wij zullen - met de hulp van onze fans - binnenkort op zoek gaan naar twee andere leuke namen.”

Planckendael neemt deel aan het Europees kweekprogramma voor Aziatische leeuwen. Het gaat om een bedreigde diersoort die in het wild alleen nog maar voorkomt in India, in het Gir Forest National Park. Er zijn in totaal nog maar 300 Aziatische leeuwen.