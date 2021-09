Filipijnse ex-wereldkampioen Manny Pacquiao stopt met boksen en mikt op presidentschap

“Het is moeilijk om te accepteren dat mijn bokscarrière voorbij is”, zei Pacquiao in een videoboodschap op Twitter. “Vandaag kondig ik mijn pensioen aan.”

De verklaring komt er tien dagen nadat de bokser, die een nationale held werd, zich kandidaat heeft gesteld voor de presidentsverkiezingen in mei 2022 in de Filipijnen.

Pacquiao, die op straat opgroeide voordat hij als bokser internationaal doorbrak, maakte zijn kandidatuur bekend een paar weken na zijn laatste professionele gevecht, een nederlaag op 22 augustus in Las Vegas tegen de Cubaan Yordenis Ugas.

Hij begon zijn professionele carrière in januari 1995 met een beurs van 1.000 pesos (19 euro) voordat hij een fortuin vergaarde dat wordt geschat op meer dan 500 miljoen dollar.

De bokser, die getrouwd is en vijf kinderen heeft, bedankte zijn fans. Hij bracht ook een speciaal eerbetoon aan zijn trainer Freddie Roach, die hij beschouwt als ‘een lid van mijn familie, een broer, een vriend’.

Politieke carrière

Pacquiao stapte in 2010 de politiek. Hij werd toen verkozen als parlementslid, in 2016 werd hij senator. Soms lokte hij controverse uit met zijn uitspraken voor de doodstraf of tegen homoseksualiteit. Maar hij is populair in de archipel van 110 miljoen mensen, waar zijn vrijgevigheid en zijn succes, hoewel hij in extreme armoede werd geboren, bewonderd wordt.