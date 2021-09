Nore Kerkhofs mag zich in Peer voor het eerst meten met de beste vrouwelijke slalomskiërs van ons land. — © Dick Demey

Snow Valley in Peer vormt zaterdag het decor voor het tiende Belgisch kampioenschap indoor slalom ski. Het wordt een prettig weerzien, want door de pandemie is het al twee jaar geleden dat er nog eens een BK mocht plaatsvinden.