Diepenbekenaar (37) die na valse bommelding in scholen ook dreigde om kind te gijzelen, krijgt zes jaar cel

In mei 2019 moesten 20.000 schoolkinderen geëvacueerd worden nadat een man melding had gemaakt van een bom met stalen nagels die in een school zou ontploffen. De politie vond ook een brief waarin hij gedetailleerd beschreef dat hij een kind zou gijzelen. Daar werd hij in het verleden al voor veroordeeld. De 37-jarige K., die de paniek veroorzaakte, kreeg door de rechter een celstraf opgelegd van 6 jaar.

Dat 20.000 schoolkinderen in Westerlo, Diest en Aarschot in mei 2019 uit hun school geëvacueerd moesten worden, heeft hij op zijn geweten. Hij liet op 8 mei ’s nachts een brief achter op het politiebureau van Westerlo met de boodschap dat in een school een bom met stalen nagels zou ontploffen. Commotie en paniek alom bij de schoolkinderen en hun ouders, die gelukkig geen bom gezien of gehoord hebben. Op hetzelfde ogenblik werd vlakbij ook een auto in brand gestoken.