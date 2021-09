UGent breekt record met 8.000 nieuwe eerstejaarsstudenten

Aan de UGent zijn voor academiejaar 2021-2022 al meer dan 8.000 studenten ingeschreven in een bacheloropleiding. Dat is een stijging van 5,5 procent en een record, blijkt uit cijfers die de universiteit woensdag communiceert. Rector Rik Van de Walle is blij met de evolutie maar waarschuwt ook: “We stellen vast dat we op de grenzen stoten van wat wij op het vlak van infrastructuur aankunnen.”

In Gent is het academiejaar vorige week plechtig geopend, al lopen de reguliere inschrijvingen nog tot donderdag. Maar de kaap van 8.000 generatiestudenten is nu al - en dat voor het eerst in de geschiedenis van de universiteit - gerond. “De Universiteit Gent is voor jongeren blijkbaar een aantrekkelijke universiteit”, zegt Van de Walle daarover. “Ze vinden en waarderen ons, en dat is uiterst positief te noemen.” Al betekent de stijging ook een uitdaging voor de universitaire leiding.

“De UGent zet sterk in op onderwijskwaliteit en dat vereist ook adequate investeringen in infrastructuur”, zegt Van de Walle. “We stellen vast dat we op de grenzen stoten van wat wij op het vlak van infrastructuur aankunnen.”

De Vlaamse onderwijsfinanciering staat onder druk en ook andere universiteiten hebben in het verleden al hun bezorgdheid uitgedrukt over besparingen in het hoger onderwijs. “We hebben net vernomen dat er bespaard zal worden in het onderwijs, hoger onderwijs inbegrepen”, zegt de Gentse rector woensdag. “Daar maak ik me zorgen over.”

De rector doet een nadrukkelijke oproep aan de Vlaamse overheid “om niét te desinvesteren in het hoger onderwijs. Omdat desinvesteren in het Vlaamse hoger onderwijs neerkomt op desinvesteren in de toekomst van Vlaanderen. Dat doen zou een blunder zijn.”

Vlaamse universiteiten zagen de voorbije decennia de kosten van een vaak verouderd patrimonium oplopen. Aan de UGent worden daarom investeringen bekeken zoals de bouw van een duurzame studentenblok aan De Sterre. De nodige bouwvergunning ligt onder vuur, maar een alternatief voor de veroude studentenhomes blijft nodig.

“We vragen concreet een verhoging van de investeringsmiddelen voor de financiering van gebouwen en het onderhoud ervan”, zegt de Gentse rector nog.