Vrouw (30) start verwoestende bosbrand… tijdens poging om urine van beer aan de kook te brengen

Een 30-jarige vrouw staat in de Verenigde Staten terecht voor het starten van een enorme bosbrand in Californië. Zelf beweert de vrouw, een zelfverklaarde “sjamaan”, dat het gebeurde toen ze berenurine aan de kook wilde brengen en dat het dus om een ongeluk ging.

Alexandra Souverneva uit Palo Alto zou verantwoordelijk zijn voor de Fawn Fire, een bosbrand die op 22 september begon in Californië en intussen al bijna 3.500 hectare in de as heeft gelegd en meer dan 180 huizen heeft verwoest.

De 30-jarige vrouw zou door enkele brandweerlieden zijn tegengehouden toen ze - met een aansteker in haar zak - het bos uitwandelde kort nadat de brand begonnen was. De brandweer was getipt over de vrouw, nadat enkele getuigen in de omgeving hadden gezien dat ze “zich vreemd gedroeg” in het bos. Later meldden de ordediensten dat Souverneva uitdrogingsverschijnselen vertoonde en medische hulp nodig had.

De zelfverklaarde sjamaan werd intussen gearresteerd op verdenking van brandstichting. Volgens haar verdediging - zo blijkt uit gerechtelijke documenten - was ze onderweg naar Canada en had ze dorst gekregen. Ze had een plas water gevonden, maar omdat die berenurine bevtte, probeerde ze het water eerst te filteren met een theezakje. Dat lukte niet, waarna ze probeerde om een vuurtje te maken om het water - en de urine - te koken. Nog volgens haar was de omgeving echter te nat om een vuurtje te starten… maar dronk ze het water toch.