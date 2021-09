Ancelotti over Belgische arbitrage: “Eerste keer dat zo’n jong iemand me zo respectloos behandelde”

De wedstrijd van Real Madrid tegen Sheriff Tiraspol had een opmerkelijk Belgisch randje. Voor de eerste keer in tien jaar leidde een Belgisch arbitrageteam een wedstrijd in de Champions League. Lawrence Visser (31) mocht de wedstrijd leiden, terwijl Bram Van Driessche (36) het als vierde scheidsrechter aan de stok kreeg met Real Madrid-coach Carlo Ancelotti (62).

Na aanhoudende discussies tussen Carlo Ancelotti en Bram Van Driessche kreeg de coach van Real Madrid in minuut 64 een gele kaart onder de neus van scheidsrechter Visser. “Het was een persoonlijke kwestie tussen mij en de vierde official”, vertelde Ancelotti aan Spaanse media. “Ik zei hem dat het mijn 130ste wedstrijd in de Champions League was, en dat dit de eerste keer was dat zo’n jong iemand me zo respectloos behandelde.”

De ruzie tussen Van Driessche en Ancelotti ging dus niet noodzakelijk over de beslissingen van Lawrence Visser, die een degelijke wedstrijd floot. Visser had wel hulp nodig van de VAR bij twee strafschopfases en wees uiteindelijk een keer naar de stip voor een overtreding op Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior.

© ISOPIX

Het werd een pijnlijke avond voor Real Madrid, dat op eigen veld met 1-2 de boot in ging tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol. “Soms kun je verliezen door pech”, zei Ancelotti daarover. “We hebben nochtans veel kansen gehad, deze nederlaag is wat dat betreft moeilijk uit te leggen.”