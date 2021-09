COLUMN Michel Claesen. Oorlogsbrieven (deel 2)

Meer dan vijf jaar geleden kwam ik via mijn vader tijdelijk in het bezit van een aantal brieven die tijdens de Tweede Wereldoorlog verstuurd werden aan mijn grootouders en hun familie. Ik had ze niet allemaal gelezen maar besloot om ze in te scannen om er eventueel later nog iets mee te doen. In mijn vorige column had ik reeds enkele fragmenten overgenomen uit een brief van 1 april 1943, vandaag wil ik graag vermelden wat Lambert te vertellen had op 15 november 1943. Ook deze brief werd verstuurd vanuit Chemnitz (in het vroegere Oost-Duitsland).‘Zeer beminde Zuster, Schoonbroeder en kinderen’. Met overgroote vreugde en in de beste gezondheid heb ik vandaag weer u schrijven ontvangen. Ook een brief van Roberke en van Frans van Karelke is vandaag gearriveerd. Ik heb ook gelezen dat ge nog allen in de beste gezondheid zijt, dat is nog het bijzonderste. Als ge me maar niet hoeft te schrijven dat den eene of den anderen ziek is. Dan ben ik altijd geere bij. Dat mij daar iets in mijn neus kriewelde Maria dat was wel waar. Maar ik had toch niet gedacht dat het zoo slecht nieuws zou geweest zijn. Neen integendeel, ik dacht eerder dat het weer een huwelijksfeestje of zoo iets zou geweest zijn. Ja wie zou daar aan gedacht hebben dat onze kameraad Jan Castro zoo wreed aan zijn einde moest komen. Dat moeten toch wel echte beroeps laffe moordenaars geweest zijn voor een mensch zoo vroeg in den avond en in zijn eigen huis zoo maar gaan te vermoorden. Ik kan mij daar geen gedacht van geven hoe dat mogelijk is. En dan dien arme pie wat nog zoo mishandelingen moest ondergaan terwijl zijn broeder daar lag te sterven. Als ik daaraan denk dan begint toch mijn bloed te kooken. En ja, wat zou er aan te doen geweest zijn aan zoo gewapende gemaskerde roekelooze laffe moordenaars. Ja ik noem dat niet meer schelmen of bandieten, die beleediging zou de eer van zulke nniet genoeg op straat brengen. Als ze later eens bekendgemaakt zijn, ja ze zullen misschien denken dat er voor hun geen gevaar mogelijk is. Het zou spijtig genoeg zijn als ze voortvluchtig moeste blijven.Op pagina 2 blijft het gruwelijk en gaat het over een zelfmoord. Ik beperk me natuurlijk enkel tot de initialen van het slachtoffer.Dat H.R. van Bilsen zelfmoord had gepleegd dat wist ik al. Dat had mij Ernest van Weyne pee (?) van Hoelbeek verteld. Die moest ook nog al gemarteld hebben voor zichzelf kunne kapot te maken. Want volgens mij Ernest vertelde heeft hij zich het eerst willen verdrinken, daarna moet hij zich dan ook nog eens hebben opgehangen. Doch telkens mislukte het. Dan heeft hij het op het laatst toch beter uitgevonden. Ik weet niet Maria of dat allemaal waarheid is wat Ernest mij daar verteld heeft maar me dunk toch dat die in staat is voor zich de keel over te snijden. Die is ook in staat voor zich te verdrinken of te verhangen.En dat gaat het plots in dezelfde regel over het schrijfpapier dan hij van ‘Nelly van Jean’ had gekregen. Ook de afsluitende regels wil ik jullie niet onthouden want de ‘Groetjes’ van nu waren toen: Nu sluit ik mijne brief met de beleefste groeten en hartelijkste handdrukken van mij aan u allen. Ook een goedendag thuis en aan gansch de familie en alle vrienden en vriendinnen en bijzonder aan Victor Wijnen. Tot wederomziens. Lambert.