Linx+ Tongeren steunt vzw Wens-ambulancezorg

Veel mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hebben vaak nog één laatste wens. Wens-ambulancezorg vzw in Tongeren vervult die wensen van palliatieve mindermobiele patienten. Met een team van vrijwilligers en een goed uitgeruste ambulance vervoeren ze de patienten in alle comfort. Zo zien de patienten hun laatste wens werkelijkheid worden.

Dit jaar werd door de mama van Alexandra Cullot aangegeven dat er nood is aan financiele steun voor Wens-Ambulancezorg vzw.Linx+ afdeling Tongeren is een sociaal-culturele organisatie van het ABVV. Onder de vele activiteiten die ze organiseren is er jaarlijks eentje voor het goede doel. Dinsdag 28 september overhandigden de bestuursleden en vrijwilligers van Linx+ Tongeren in zaal Volksontwikkeling een cheque van 600 euro aan Wens-ambulancezorg vzw.