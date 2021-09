‘Deklat binnen’: Justin Tucker schrijft geschiedenis met waanzinnig kanonschot vanaf ruim 60 (!) meter in NFL

Geschiedenis in de NFL, de immens populaire American Footbal-competitie. Justin Tucker zorgde er met een trap vanaf 66 yards (60,4 meter) voor dat de Baltimore Ravens wonnen van de Detroit Lions. Nooit eerder werd er een ‘field goal’ gemaakt van een grotere afstand in de NFL.

“Dat was me er eentje”, lachte Tucker na de wedstrijd. “Ik heb hier geen woorden voor. Bedankt aan mijn ploegmaats om ons net ver genoeg te krijgen zodat we dit konden meemaken. Vertrouwen, dat is het. In God, in je team… Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen voor hen.”

De beelden:

Ook in het publiek werden de fans van de Ravens helemaal gek: