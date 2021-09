Fransen strooien met lof na Brugse stunt, Duitsers steken hand in eigen boezem: “Gelijkspel tegen PSG was geen toeval”

Met de nieuwe stunt van Club Brugge in de Champions League neemt het geloof in een Europese winter alleen maar toe. En dat hebben ze ook opgemerkt in het gerenommeerde Franse L’Equipe, dat met lof strooide voor de prestatie van de Bruggelingen. In Duitse media ging het dan weer vooral over de matige prestatie van Leipzig: “Tweede wedstrijd en al bijna uitgeschakeld”, klonk het in Bild.