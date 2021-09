Dit is “het verborgene” waar gewezen bisschop Roger Vangheluwe verblijft

Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge die in 2010 ontslag nam nadat bekendgeraakt was dat hij kinderen seksueel had misbruikt, verblijft momenteel in de Sint-Pietersabdij van het Franse Solesmes. Dat schrijft Humo op basis van een tussenarrest in ‘Operatie Kelk’. De 84-jarige Vangheluwe leeft er samen “in het verborgene” met vijftig monniken

De Sint-Pietersabdij van Solesmes ligt ongeveer 250 kilometer ten zuidwesten van Parijs, in het Franse departement Sarthe. Het gaat om een benedictijnerabdij die begin elfde eeuw werd gebouwd, die bekendstaat om de Gregoriaanse gezangen van de monniken en waar de Nederlandse zanger Wim Sonneveld nog werd gedoopt.

Momenteel wonen er - naast Vangheluwe - een vijftigtal monniken die leven volgens het credo ‘Ora, lege et labora’. Bid, lees en werk. De bewoners staan om 5 uur op en zingen (minstens) zeven keer per dag. Bezoekers zijn normaal gezien niet toegelaten binnen, al mogen ze wel het winkeltje van de abdij bezoeken en mogen ze voor 40 euro per nacht slapen in een apart gasthuis.

De intussen 84-jarige Vangheluwe was tussen 1984 en 2010 de bisschop van Brugge. Op 22 april 2010 bood hij zijn ontslag aan omdat hij zich voor en na zijn bisschopswijding schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van zijn minderjarige neef. Feiten die het onderwerp vormen van een gerechtelijk onderzoek dat deel uitmaakt van ‘Operatie Kelk’, het onderzoek naar seksueel misbruik in de Belgische Kerk. Vangheluwe zal echter nooit gestraft worden, de feiten zijn intussen verjaard.