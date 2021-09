Elektrische fiets wint nu ook aan populariteit in Brussel en Wallonië

In Vlaanderen is de elektrische fiets al langer ingeburgerd, maar nu wint het vervoersmiddel ook aan populariteit in Brussel en Wallonië. Volgens een enquête van verkeersveiligheidsinstituut Vias zijn 40 procent van de Walen en 47 procent van de Brusselaars die met een elektrische fiets rijden, die minder dan een jaar geleden beginnen gebruiken. In Vlaanderen gaat het over 23 procent van de gebruikers.

“Vorig jaar heeft een op de zes Belgen een elektrische fiets gebruikt. Elk jaar wint de vervoerswijze aan populariteit. Het fenomeen was eerst eerder beperkt tot enkel Vlaanderen, maar de elektrische fiets heeft nu ook Brussel en Wallonië veroverd”, dixit Vias. “De diversificatie van de verschillende soorten elektrische fietsen heeft daarin zeker een rol gespeeld.”

In Vlaanderen rijdt een op de drie gebruikers (34%) al meer dan drie jaar met een elektrische fiets, zo leert de enquête van Vias. In Wallonië gaat het over een op de zes (16%) en in Brussel een op de negen (11%). Mogelijk heeft de gezondheidscrisis een rol gespeeld in de groei van de elektrische fiets in het zuiden van het land, klinkt het.

30 procent van de elektrische fietsgebruikers rijdt ermee naar het werk. In Brussel is dat 36 procent tegenover 27 procent in Wallonië en 29 procent in Vlaanderen. Voorts is zowat een derde van de Belgen met een elektrische fiets al eens gevallen. In Vlaanderen is dat 26 procent.

De bevraging leert ook dat zowat een derde van de Vlamingen die met een elektrische fiets rijden, meer dan 50 kilometer per week afleggen.