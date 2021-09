James Bond (Daniel Craig) beleeft een Hannibal Lecter-moment met Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) in ‘No Time to Die’. — © Sony

BRUSSEL/LONDEN

Laten we meteen met de deur in huis vallen. De 25ste 007-film kan niet tippen aan het geweldige Skyfall. Maar No Time to Die is beter dan Spectre en de fans zullen zich amuseren met stevige verrassingen.