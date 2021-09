Tiener (17) doodgestoken na ruzie met jongeman: “Rare kerel”

De jongeman die dinsdagavond werd doodgestoken aan het station van Hemiksem was 17 jaar. Dat heeft het Antwerpse parket bevestigd. De verdachte kon kort na de feiten worden opgepakt. Hij is meerderjarig en wordt verdacht van moord. De man zal in de loop van woensdag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen.

Wat er zich dinsdagavond precies heeft afgespeeld op de Statieplaats in Hemiksem wordt nog volop onderzocht. Vast staat dat er een schermutseling is ontstaan tussen twee jongemannen. In het tumult dat ontstond greep de meerderjarige man naar een mes en haalde ermee uit. De minderjarige jongen werd geraakt en zakte net naast de spooroverweg in mekaar. Er werd nog een tijdlang geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren maar alle hulp kwam te laat.

De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren maar alle hulp kwam te laat — © BFM

Na de feiten verliet de dader de plaats van de steekpartij, maar kon hij korte tijd later door een ploeg van de lokale politie Rupel worden opgepakt. Volgens buurtbewoners was hij gewoon thuis. “De man werd in de loop van de nacht verhoord door de politie en wordt woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Antwerpen. De verdachte wordt beticht van moord”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. “Wat de aanleiding of het motief van de steekpartij was is voorlopig nog onduidelijk en maakt uiteraard deel uit van het verdere onderzoek.”

Of het mes waarmee werd uitgehaald ondertussen is aangetroffen, kon nog niet worden bevestigd. De politie doorzocht wel een vuilnisbak in de omgeving en sloot ook de Delvauxstraat af voor verder onderzoek.

Afstapping

Voorlopig is het nog onduidelijk of de twee mekaar kenden. Ze woonden wel allebei in Hemiksem en niet ver van het station. Onderzoeksrechter Ilse Caes, het parket, het labo en een wetsdokter stapten dinsdagavond af op de plaats van de feiten. Pas kort voor twee uur ’s nachts werd de afstapping beëindigd.

De scooter van het slachtoffer lag vlak voor het station op de grond — © BFM

Vlak voor het station van Hemiksem lag een bromfiets op de grond. Die was van het slachtoffer. Onmiddellijk na het incident zakten heel wat mensen af naar de omgeving van het station. Onder hen ook de familie en vrienden van het overleden slachtoffer. Zij zochten troost bij mekaar.

Speurders in witte pakken op de plaats van de dodelijke steekpartij — © BFM

Rare kerel

Verschillende mensen kenden de dader van ziens. “Ik schat hem een jaar of 20. Hij sprak regelmatig mensen aan die hem passeerden en vroeg dan naar sigaretten. Meestal stond hij gewoon in de deur van zijn woning. Als je niets gaf of hem negeerde, kwam hij nogal agressief over. Rare kerel”, reageert een vrouw die in de Abdijstraat woont.