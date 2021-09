Reconstructie Chovanec: Nu is het aan de experts

Twee dagen lang werd op de luchthaven van Charleroi het overlijden van Chovanec bestudeerd. Ook de twee broers van de overleden Slovaak kwamen gisterenmiddag kijken naar de cel waar hij op 23 februari 2018 werd opgesloten. Zes politieagenten moesten tonen hoe ze ingrepen toen de verwarde Chovanec met zijn hoofd tegen de muur begon te slaan. Ze overmeesterden hem hardhandig, waarna een arts een kalmeermiddel inspoot. Chovanec belandde in een coma, en overleed drie dagen later.

De reconstructie was het eindpunt van het gerechtelijk onderzoek dat al 3,5 jaar aansleept. Drie medische experts moeten nu een oordeel formuleren over wat volgens hen de echte oorzaak van zijn dood is. Eerder deze maand lekte bij RTL al een kladversie van hun verslag uit, waarin ze schreven dat Chovanec allicht overleed aan verwondingen die hij opliep door met zijn hoofd tegen de muur te slaan.

Drie experts die aangesteld werden door de weduwe van Chovanec zijn het daar niet mee eens. Zij waren net als twee experts van de Slovaakse regering aanwezig op de reconstructie. De vraag is of hun opmerkingen het oordeel hebben bij­gesteld. Het rapport kan nog enkele weken op zich laten wachten. Uiteindelijk beslist de onderzoeksrechter of ze iemand in verdenking stelt voor de dood van Chovanec. Tot op vandaag is dat niet gebeurd. (cel)