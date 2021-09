Eindelijk! Lionel Messi opent uitgerekend tegen ex-coach Guardiola zijn rekening bij PSG

Daar is ‘m, daar is ‘m! We horen het Rik De Saedeleer zo zeggen. Lionel Messi heeft in zijn vierde wedstrijd voor PSG (eindelijk) zijn rekening geopend voor het sterrenensemble van PSG. Uitgerekend tegen zijn ex-coach Pep Guardiola liet Messi het Parijse publiek kraaien van plezier.