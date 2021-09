Wat een stunt! IJzersterk Club Brugge wint oververdiend op het veld van RB Leipzig en pakt 4 op 6

Twee wedstrijden, twee stunts. Club Brugge voert “de groep des doods” aan na een 1-2-zege in Leipzig die de Belgische kampioen vleugels geeft. Hans Vanaken - met zijn vierde goal in vier Champions League-wedstrijden - en Mats Rits - een eerste Europese goal in 25 wedstrijden - legden de wedstrijd in de plooi in een zinderende eerste helft.

De eerste Champions League-thuiswedstrijd voor fans in twee jaar tijd. RB Leipzig had naar de wedstrijd tegen Club uitgekeken zoals blauw-zwart twee weken geleden tegen PSG. Filmpjes maken tijdens de Champions League-hymne, met volle borst het clublied meezingen, sjaal om de vuist en zwaaien maar. De Red Bull Arena ontving Club Brugge alsof PSG of Manchester City op bezoek was.

Helaas voor die Roten Bullen spéelde Club ook alsof het PSG of Manchester City was. Of om nog preciezer te zijn: Club Brugge speelde zoals RB Leipzig. De energie, hoge druk en precieze passing die we van de Oost-Duitsers hadden verwacht zagen we terug bij de bezoekers uit België. Leipzig-coach Jesse Marsch keek met afgrijzen toe. Hij voelde zich als een generaal die zijn troepen ten onder zag gaan door een zelf bedachte tactiek.

Leipzig had het geluk dat het na vijf minuten op voorsprong kwam. Het doelpunt van Christopher Nkunku – ook al tegen Manchester City aan het kanon – leek buitenspel, maar werd na tussenkomst van de VAR goedgekeurd. Het was Simon Mignolet die met een slechte uittrap aan de basis had gelegen van de tegengoal.

© Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Maar net als twee weken geleden tegen PSG liet Club Brugge zich door de vroege achterstand niet uit het lood slaan. Een ontketende Hans Vanaken en Charles De Ketelaere combineerden complexloos op de helft van de tegenstander. Peter Gulacsi, een van de beste doelmannen van de Bundesliga, pakte uit met een save toen De Ketelaere Vanaken voor doel had afgezonderd.

Comeback

Halfweg de eerste helft vond De Ketelaere opnieuw Vanaken voor doel. Deze keer ging de bal wel tegen de touwen maar stak de lijnsman aan de overzijde zijn vlag in de lucht. Het leek buitenspel, maar opnieuw kwam de VAR tussenbeide in het voordeel van de aanvallende ploeg. Door zijn goal werd Hans Vanaken de eerste Belg die erin slaagde in vier Champions League-wedstrijden op rij raak te treffen.

© AFP

De 1-1 gaf Club Brugge vleugels. Leipzig verloor de duels en zag hoe blauw-zwart boven zichzelf uitsteeg. Noa Lang liet Clinton Mata voorzetten, Hans Vanaken legde af, en via de voeten van Nordi Mukiele zette Mats Rits de 1-2 op het bord. In zijn vijfentwintigste Europese wedstrijd voor Club scoorde de Mechelaar zijn eerste doelpunt.

© AP

Leipzig kon alleen maar dreigen via stilstaande fase – de Deense international Yussuf Poulsen kopte een vrije trap van Dominik Szoboszlai over het doel van Mignolet. De Brugse overmacht werd geïllustreerd bij het ingaan van de rust toen Hans Vanaken zijn tegenstander Kevin Kampl te kijk zette met een heerlijk poortje.

Drukke VAR

Na de rust ging Club steeds meer zijn voorsprong verdedigen in plaats van op zoek te gaan naar een derde goal. Leipzig voerde de druk op, maar Simon Mignolet had geen enkele moeite met een kopballetje van de Zweedse international Emil Forsberg. Marsch besloot de fluwelen Szoboszlai te offeren voor het Torinstinct van André Silva.

De VAR bleef het intussen druk hebben. Leipzig claimde een penaltyovertreding van Kamal Sowah op Christopher Nkunku maar die was niet duidelijk genoeg. Sowah werd wel onmiddellijk vervangen door Clement. Aan de overkant scoorde Noa Lang, maar nazicht leerde dat de Nederlander net buitenspel had gestaan. En nadien hoopte Nkunku opnieuw op een penalty toen Mignolet uit zijn doel was gerend. De Brugse goalie was echter eerst bij de bal.

© AP

In het slotkwartier bleef Club Brugge solidair zijn werk doen. Net als twee weken geleden tegen PSG bogen maar barstten de Bruggelingen niet. Fysiek zijn de troepen van Philippe Clement ijzersterk. Ze hielden hun concentratie en scherpte negentig minuten vol.

Leipzig kleurde dinsdag blauw. Eerder op de dag hadden ook de Brugse beloften met 1-4 in de Youth League. De Brugse fans hadden zich vocaal laten gelden op het marktplein en toen scheidsrechter Slavko Vincic het laatste fluitsignaal liet klinken waren er al heel wat fans naar huis vertrokken.

Coach Philippe Clement had voor de wedstrijd drie stunts in de Champions League beloofd. Na twee wedstrijden staat de teller nu al op twee. Club voert samen met Paris Saint-Germain de “groep des doods” aan en heeft al vier punten voorsprong op Leipzig. In wedstrijden drie en vier staat een dubbele confrontatie met Manchester City op het programma. Niet doorgaan in de Champions League zou nu al een ontgoocheling zijn.