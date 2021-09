Agusta, een hond uit Brazilië, is een graag geziene gast bij de lokale supermarkt in Catanduva. Want wanneer ze buiten moet wachten op haar baasje begroet ze iedereen die passeert. Soms krijgt ze wat aaitjes als beloning. “Toen ik Agusta twee jaar geleden adopteerde, was ze erg schuw”, aldus baasje Jeferson. “Maar ondertussen is haar zelfvertrouwen gegroeid en is ze van niemand bang meer.”